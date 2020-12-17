Son dakika haberleri! Amasya'da trafik kazası: 1 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun'a giden Nuri Enes Tomak yönetimindeki 55 AEN 61 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan Derya Kumtaş'ın kullandığı 05 AAE 998 plakalı otomobil Çamtepe mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Kumtaş, 112 Acil Servis ekiplerince, Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci