Son dakika haberleri! Amasya'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberleri! Amasya'da trafik kazası: 1 yaralı

17.12.2020 18:59 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:02
Son dakika haberleri! Amasya'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberler: Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun'a giden Nuri Enes Tomak yönetimindeki 55 AEN 61 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan Derya Kumtaş'ın kullandığı 05 AAE 998 plakalı otomobil Çamtepe mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Kumtaş, 112 Acil Servis ekiplerince, Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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