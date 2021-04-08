Son dakika haberleri! Amasya'da polisler aşılanıyor
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Son dakika haberleri! Amasya'da polisler aşılanıyor

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife KARA - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Amasya'da polisler aşılanıyor

Gelen son dakika haberlerine göre AMASYA'da İl Emniyet Müdürlüğü personeli koronavirüse karşı aşılanmaya başlandı.

AMASYA'da İl Emniyet Müdürlüğü personeli koronavirüse karşı aşılanmaya başlandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü personeli bugün aşılanmaya başlandı. Halka aşı çağrısında bulunan Amasya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Erman Zengin, "Bugün emniyet teşkilatımızın da öncelikli risk grubu arasında aşılarının açılmasıyla beraber İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı aşı ekiplerimiz emniyet personelimizi aşılamaya başladı. Tabi bununda polis haftasına denk gelmesi münasebetiyle anlamlı bir birleşme oldu. Umarım aşımızı Amasya'mızda en hızlı bir şekilde uygulayıp pandemi sürecinde salgının hızını da azaltarak salgının tam anlamıyla önüne geçmiş oluruz" şeklinde konuştu. Aşı olan polis memuru Tuncay Aymaz ise, "Devletimiz bize bu imkanı verdiği için minnettarız. Herkes aşısını olsun. Mutluyuz' dedi.


Son dakika haberleri! Amasya'da polisler aşılanıyor
Son dakika haberleri! Amasya'da polisler aşılanıyor
Son dakika haberleri! Amasya'da polisler aşılanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife KARA

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