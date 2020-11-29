Son dakika haberleri! Amasya'da müstakil evde çıkan yangında 1 itfaiyeci yaralandı
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Son dakika haberleri! Amasya'da müstakil evde çıkan yangında 1 itfaiyeci yaralandı

29.11.2020 22:33 | Son Güncelleme: 29.11.2020 22:36
Son dakika haberleri! Amasya'da müstakil evde çıkan yangında 1 itfaiyeci yaralandı

Son dakika haberine göre Amasya'da müstakil bir evde çıkan yangında, yangına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı.

Amasya'da müstakil bir evde çıkan yangında, yangına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üçler Mahallesinde, Yakup Ceylan ve 2 çocuğu, evde olduğu sırada elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını fark eden Ceylan ve 2 çocuğu dışarı çıktı.

Yangına müdahale ederken yaralanan itfaiye eri Beşir Aygır, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Amasya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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