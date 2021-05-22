Son dakika haberleri | Amasya'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika gündem haberine göre Amasya'da minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Amasya'da minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Çağrı Keskin'in (30) kullandığı 05 DP 383 plakalı motosiklet, Göllü Bağları mevkisinde, Hayati Hıcın (58) idaresindeki 05 EP 939 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile motosikletteki İlker Eker (29) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Keskin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bu arada, kazı anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur