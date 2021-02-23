Son dakika haberleri! Amasya'da Kovid-19'a yakalanan ve 6 aylık bebeği sezaryenle alınan kadın öldü
Son dakika haberler... Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ve 6 aylık bebeği sezaryenle alınan genç kadın, hayatını kaybetti.
Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ve 6 aylık bebeği sezaryenle alınan genç kadın, hayatını kaybetti.
Yaklaşık bir ay önce Kovid-19'a yakalanınan 25 yaşındaki Duygu Abacı Arslan, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Altı aylık hamile olan Arslan'ın, durumunun kötüleşmesi üzerine bebeği sezaryenle alındı.
Ameliyatla erkek bebeği dünyaya getiren ve Çorum'da bir hastaneye sevk edilen anne kurtarılamadı.
"Yamaç" adı verilen bebeğin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur