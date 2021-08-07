Son dakika haberleri! Amasya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberleri! Amasya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri! Amasya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Amasya'dan Taşova'ya giden Yavuz Kılıç idaresindeki 05 EV 997 plakalı kamyonet, Edeyeri mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Zakir Karakol'un kullandığı 34 DOK 593 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan, anne Elif, çocukları Ahmet ve Mehmet Karakol hayatını kaybetti, baba Zakir ve ailenin diğer çocuğu Mikail Karakol yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberleri! Amasya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Amasya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Amasya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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