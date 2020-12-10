Son dakika haberleri: Amasya'da ev yangını
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Son dakika haberleri: Amasya'da ev yangını

10.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:52
Son dakika haberleri: Amasya'da ev yangını

Son dakika haberler... Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Camikebir Mahallesi'nde Ferit Yalız'a (80) ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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