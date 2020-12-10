Son dakika haberleri: Amasya'da ev yangını
10.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:52
Son dakika haberler... Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Camikebir Mahallesi'nde Ferit Yalız'a (80) ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci