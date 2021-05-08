Son dakika haberleri: Amasya'da düzenlenen operasyonda 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Son dakika haberleri: Amasya'da düzenlenen operasyonda 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberleri: Amasya'da düzenlenen operasyonda 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Amasya'da jandarma bünyesinde görev yapan narkotik köpeği "Puslu"nun katılımıyla düzenlenen operasyonda, 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Amasya'da jandarma bünyesinde görev yapan narkotik köpeği "Puslu"nun katılımıyla düzenlenen operasyonda, 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine yakın bir koruluk alanda uyuşturucu gizlendiği ve satışı yapıldığı bilgisini aldı.

Belirlenen yere operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeği "Puslu" ile arama yaptı. Aramalarda 1 kilogram bonzai bulundu.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.V.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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