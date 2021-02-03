Son dakika haberleri... Amasya'da devrilen tırdan yola dökülen meyve ve sebzeleri vatandaşlar topladı
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Son dakika haberleri... Amasya'da devrilen tırdan yola dökülen meyve ve sebzeleri vatandaşlar topladı

03.02.2021 00:05 | Son Güncelleme: 03.02.2021 00:08
Son dakika haberleri... Amasya'da devrilen tırdan yola dökülen meyve ve sebzeleri vatandaşlar topladı

Son dakika habere göre Amasya'da kaza yapan tırdan yola dökülen sebze ve meyvelerin toplanmasına vatandaşlar yardım etti.

Amasya'da kaza yapan tırdan yola dökülen sebze ve meyvelerin toplanmasına vatandaşlar yardım etti.

Amasya halinden sebze ve meyve yükleyen Erol Bütüner yönetimindeki 34 CEE 708 plakalı tır, Otogar mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralana sürücü Bütüner, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada yola savrulan sebze ve meyveleri, olay yerine gelen Bütüner'in arkadaşları toplamaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar da trafiğe rağmen yardım ederek sebzelerin toplanmasına yardım etti.

Amasya halinde sebze ve meyve taşımacılığı yapan Ali Karagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine geldiklerini belirterek, "Boş selelere arkadaşların yardımı ile sebzeleri yüklüyoruz. Ücret almayacağız, Allah razı olsun demeleri yeter bize. Kazayı duyduğumuz anda arkadaşlarımızla iletişim haline geçtik ve bir an önce işleri yoluna koyalım diye geldik. Duyan kim varsa yardıma koştular" diye konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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