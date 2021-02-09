Yola inen tilkiyi elleriyle besledi
09.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:17
Amasya'da bir öğretmen, yola inen tilkiyi elleriyle besledi.
Amasya'da bir öğretmen, yola inen tilkiyi elleriyle besledi.
Amasya'dan Şanlıurfa'ya gitmek için yola çıkan öğretmen Abdülsamet İkzek, yol kenarında tilki gördü.
Aracını durduran İkzek, tilki kaçmayınca hayvanın önüne yolda yemek için yanına aldığı börekleri attı.
Tilkiye, "kıyamam ben sana, acıktın mı" diyen İkzek, bu anları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur