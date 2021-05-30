Son dakika haberleri: Amasya'da bir kişi tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü, yeğenini yaraladı
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Son dakika haberleri: Amasya'da bir kişi tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü, yeğenini yaraladı

Son dakika haberleri: Amasya'da bir kişi tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü, yeğenini yaraladı
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Amasya'nın Merzifon ilçesinde tartıştığı ağabeyini tabancayla vurarak öldüren, yeğenini yaralayan kişi gözaltına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tartıştığı ağabeyini tabancayla vurarak öldüren, yeğenini yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Murat C. (39) ile Vural C. (41) arasında babalarına ait dairenin kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat C, tabancayla ağabeyine ateş etti. Aynı mermi ile Vural C. ile yanındaki kızı H.C. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Merzifon Kara Mustafa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Vural C. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, H.C'nin ise tedavisi sürüyor.

Zanlı, polisler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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