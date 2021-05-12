Son dakika haberleri... Amanos Dağları'ndaki örtü yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri... Amanos Dağları'ndaki örtü yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberleri... Amanos Dağları'ndaki örtü yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Çat mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, 2 iş makinesi ve 70 yangın söndürme personeli alevlere müdahale ediyor.

Yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan örtü yangınının büyük oranda çevrildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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