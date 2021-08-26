Son dakika haberleri | Altun: Türk askeri, bir görevi daha başarıyla tamamlamanın gururuyla dönüyor
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Son dakika haberleri | Altun: Türk askeri, bir görevi daha başarıyla tamamlamanın gururuyla dönüyor

Son dakika haberleri | Altun: Türk askeri, bir görevi daha başarıyla tamamlamanın gururuyla dönüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin, "Türk askeri, zorlu bir görevi daha başarıyla tamamlamış olmanın gururuyla evine dönüyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin, "Türk askeri, zorlu bir görevi daha başarıyla tamamlamış olmanın gururuyla evine dönüyor. Hizmetleri ve fedakarlıkları için kendilerine minnettarız. Afgan halkının yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması noktasında bugüne kadar çok önemli görevler üstlendiğini belirterek, "Türk ordusu 2002'den bu yana hem çok taraflı hem de ikili anlaşmalar kapsamında Afganistan'da görev aldı. Ülkelerini yeniden inşa etme mücadelelerinde Afgan halkını destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. Türk kuvvetleri son 20 yıldır Afgan halkının güvenliğini sağlamak ve Afganistan'da istikrara katkıda bulunmak adına onurlu bir şekilde görev yaptı. Afgan halkının kuvvetlerimize yönelik sevgisi, bölgeye giden herkes tarafından görülmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye, Afganistan'da barış ve güvenliği sağlamak için çok taraflı ve uluslararası girişimleri her zaman destekledi" dedi.

'TÜRK ASKERİ, GURURLA EVİNE DÖNÜYOR'Afganistan'daki meseleyi hiçbir zaman ayrı tutulması gereken bir mülteci sorunu olarak görmediklerini vurgulayan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan gelen son görüntüler, geçtiğimiz haftalarda değişen bazı siyasi dinamiklerin bir sonucudur. Havalimanındaki güvenliğin hızla kötüye gitmesi, sahadaki durumun yeniden değerlendirilmesini gerektirmiştir. Türkiye, belirli koşulların sağlanması halinde söz konusu havalimanında güvenliği sağlamak istediğini daha önce dile getirdi. Havalimanında yaşanan son karmaşaya rağmen Türk kuvvetleri güvenliğin ve düzenin sağlanmasına yardım etti. Askeri uçaklarımız 1129 sivili tahliye etti. Türkiye'nin havalimanını koruma isteği, bölgedeki politikalarımızla aynı doğrultudadır. Libya'dan Azerbaycan'a, Somali'den Suriye'ye ve Afganistan'a kadar Türkiye, 'bölgede herkes güvende olana kadar kimse güvende değildir' inancıyla insan odaklı bir dış politika izlemektedir. Son gelişmeler ve yapılan müzakereler neticesinde Türkiye, askeri güçlerini ve unsurlarını havalimanından tahliye etme kararı almıştır. Türk askeri, zorlu bir görevi daha başarıyla tamamlamış olmanın gururuyla evine dönüyor. Hizmetleri ve fedakarlıkları için kendilerine minnettarız. Afgan halkının yanında olmaya da devam edeceğiz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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