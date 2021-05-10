Son dakika haberleri: Altun: "Cumhurbaşkanımız BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail'in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Altun: "Cumhurbaşkanımız BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail'in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi...

Son dakika haberleri: Altun: 'Cumhurbaşkanımız BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail'in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi...
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Altun: "Cumhurbaşkanımız BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail'in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır.

Altun: "Cumhurbaşkanımız BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail'in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

Son dakika haberi! İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı.
Son dakika haberi! İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı.
Filistin Kızılayı: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yüzlerce kişi yaralandı.
Filistin Kızılayı: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yüzlerce kişi yaralandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu
Magazin Tarkan Özcan Deniz Serdar Ortaç Hakan Sabancı
Spor Diego Muslera Cyle Larin Ali Palabıyık Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Altun: "Cumhurbaşkanımız BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail'in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 23:48:45. #1.15#

title