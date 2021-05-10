Son dakika haberleri: Altun: "Cumhurbaşkanımız BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail'in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi...

Gelen son dakika haberlerine göre Altun: "Cumhurbaşkanımız BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail'in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır.