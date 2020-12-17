Son dakika haberleri... Altıntaş'ta halk pazarına her aileden bir kişi alınacak
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Son dakika haberleri... Altıntaş'ta halk pazarına her aileden bir kişi alınacak

17.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:58
Son dakika haberleri... Altıntaş'ta halk pazarına her aileden bir kişi alınacak

Son dakika haberi: ???????Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede kurulan halk pazarına her aileden bir kişinin alınmasına karar verildi.

???????Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede kurulan halk pazarına her aileden bir kişinin alınmasına karar verildi.

Altıntaş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Mehmet Can İrdelp başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, salgının yayılmasını ve vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek amacıyla yeni kararlar aldı.

Toplantıda, Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağından hareketle, pazardan ihtiyaçlarını görmek için her aileden bir kişinin pazar yerine alınmasına, özellikle köylerden gelen vatandaşların bir haneden bir kişi olacak şekilde araç seyahatlerine dikkat etmelerine ve pazar yerlerine çocukların alınmamasına oy birliği ile karar verildi.

Alınan kararlara uymayanlar hakkında kanunun ilgili maddesi gereğince adli işlem yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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