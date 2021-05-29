Son dakika haberleri! Altınova'da odunluk yangını
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Son dakika haberleri! Altınova'da odunluk yangını

Son dakika haberleri! Altınova'da odunluk yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Altınova'da sabah saatlerinde çıkan odunluk yangını, itfaiye ekipleri tarafından evlere sıçramadan söndürüldü.

Altınova'da sabah saatlerinde çıkan odunluk yangını, itfaiye ekipleri tarafından evlere sıçramadan söndürüldü.

Yalova'nın Altınova İlçesi Hürriyet Mahallesi 18 Sokak'ta evin odunluğunda çıkan yangın, kısa sürede fark edildi. Olay yerine gelen Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.

Evlere sıçramadan söndürülen yangınla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı devam ediyor. - YALOVA

Son dakika haberleri! Altınova'da odunluk yangını
Son dakika haberleri! Altınova'da odunluk yangını
Son dakika haberleri! Altınova'da odunluk yangını
Son dakika haberleri! Altınova'da odunluk yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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