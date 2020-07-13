HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberleri! Altınordu'ya modern galericiler sitesi kuruluyor

Gelen son dakika haberlerine göre Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, şehirde bulunan tüm galericileri bir çatı altında toplayacak oto galericiler sitesi için çalışmalar başlatıldı.

Son dakika haberleri! Altınordu'ya modern galericiler sitesi kuruluyor
13.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:21

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, şehirde bulunan tüm galericileri bir çatı altında toplayacak oto galericiler sitesi için çalışmalar başlatıldı.

Altınordu Belediyesi model ve marka şehir Altınordu'ya yakışacak, şehirde bulunan tüm galericileri modern ve güvenli bir çatı altında toplayan sektörel bir merkez oluşturacak 'Altınordu Belediyesi Oto Galericiler Sitesi'nde çalışmalara start verdi. Oto galericilerin bir arada olmasını zorunlu kılan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik gereği şehrin içinde kümelenen araçların kaldırılması, ikinci el oto pazarlarının şehir dışında tek bir mekanda toplanması ve sektörel bir merkez oluşturulması hedefiyle hazırlanan projenin planlama aşaması tamamlandı.

"Alış-veriş merkezi tadında bir oto galericiler sitesi olacak"

Altınordu Belediyesi Oto Galericiler Sitesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Altınordu'ya yakışan sektörel ticaret merkezi olacak ve modern şehirleşmeye katkı verecek bir projeyi daha hayata geçireceklerini söyledi. Oto galericilerin nezih ortamlarda ticaret yapacaklarını ve vatandaşların aynı alanda tüm hizmetleri alabileceklerinin altını çizen Başkan Tören, "Oto galericilerimizin daha nezih ve çağın şartlarına uygun bir ortamda ticaret yapmalarını sağlamak, ticari ve sosyal bir kompleks oluşturmak, onlara daha sağlıklı bir iş ortamı sağlamak, daha geniş kitlelere ulaşabilecekleri ticari pazar oluşturmak amacıyla hayata geçirilecek projenin hazırlık çalışmaları tamamlandı. Sektörel ticaret merkezi olacak ve modern şehirleşmeye katkı verecek Proje ile aynı zamanda vatandaşlarımız ailesiyle, çocuklarıyla birlikte gelip kapı kapı gezmeden alışveriş merkezi tadıyla, çok alternatifli, marka ve fiyat seçeneklerini bir arada bulabilecekler. Tüm yasal işlemleri yine aynı yerde gerçekleştirerek testleri yapılmış bir şekilde aracını satın alabilecekler" dedi.

Proje oto galericilere anlatıldı

Projesi hazırlanan Altınordu Belediyesi Galericiler Sitesi çalışmaları öncesi görüş ve önerileri dinlemek amacıyla şehirde bulunan oto galericilerin katılımı ile proje değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Altınordu Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda oto galericilere projenin detayları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Gerçekleştirilen toplantıda galericiler tarafından Altınordu Belediyesince hazırlanan proje ile ilgili olumlu görüşler paylaşıldı.

Tüm işlemler yapılabilecek

İçerisinde 60 adet galeri, noter, kafeterya, oto ekspertiz, oto yıkama, berber ve mescit bulunan 'Altınordu Belediyesi Galericiler Sitesi' tamamlandığında Altınordu'ya değer katan modern bir mekan olacak. Proje ile ayrıca vatandaşlar araç alım-satımında tüm işlemlerini 'Altınordu Belediyesi Galericiler Sitesi' içerisinde yapabilecek. - ORDU

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu Güncel
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler 3. Sayfa
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım Politika
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak Spor
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı 3. Sayfa
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi Magazin
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan...
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Son Dakika: Artvin'deki sel felaketinde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika: Artvin'deki sel felaketinde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e 'Deli İbrahim' demesi, sosyal medyada gündem oldu
İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e "Deli İbrahim" demesi, sosyal medyada gündem oldu
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu
Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Hulusi Akar Fatih Sultan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Emrah Demet Akalın Seren Serengil
Spor Adem Büyük Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Çocuk Düğün Temmuz Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Altınordu'ya modern galericiler sitesi kuruluyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 14:23:09. #1.15#
title