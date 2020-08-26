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Son dakika haberleri! Altınordu transferde suskun

Gelen son dakika haberlerine göre TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu, 11 Eylül'de başlayacak 2020-21 sezonu öncesi dış transferde sadece 1 takviye yaparak sessiz kaldı.

Son dakika haberleri! Altınordu transferde suskun
26.08.2020 13:16 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:21

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu, 11 Eylül'de başlayacak 2020-21 sezonu öncesi dış transferde sadece 1 takviye yaparak sessiz kaldı. Giresunspor'dan kadrosuna kattığı 32 yaşındaki sağ kanat Ahmet İlhan Özek dışında bir transfer gerçekleştirmeyen İzmir temsilcisi, geçen sezonki takımdan 9 futbolcuyla yollarını ayırarak kan kaybına uğradı. Geçen sezon bitime bir hafta kala kümede kalmayı garantileyen Altınordu, yeni sezon öncesi kadro kurmakta gecikince takıma altyapıdan takviyeler yapıldı.

Kırmızı-lacivertli takımdan ayrılan ön libero Berkay Samancı 2. Lig kulübü Kocaelispor'a transfer olurken, Okan 1. Lig'de yer alan Ümraniyespor'la el sıkıştı. Santrfor Kemal, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'la sözleşme imzaladı, Atakan Üner 150 bin Euro olduğu açıklanan bonservisle Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Kiralık oynayan iki isimden sol bek Ali Yaşar, Konyaspor'a sol kanat Batuhan Göztepe'ye döndü. Kaleci Ali Emre Niğde FK'ya kiralanırken, forvet Yasin henüz bir kulüple anlaşamadı. Sakatlığı süren stoper Enes ise futbola ara verdi.


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Kaynak: DHA

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