Son dakika haberleri: Altınordu, Şeref Özcan'ı transfer etti
01.02.2021 21:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 21:36
Son dakika haberi: TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Menemenspor'dan Şeref Özcan'ı kadrosuna dahil etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Menemenspor'dan Şeref Özcan'ı kadrosuna dahil etti.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, kanat oyuncusu Şeref Özcan'la 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Almanya doğumlu 24 yaşındaki futbolcu, sezon başında transfer olduğu Menemenspor'la 13 lig maçına çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz