Son dakika haberleri | Altınordu, Kürşad Sürmeli'yi transfer etti
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Son dakika haberleri | Altınordu, Kürşad Sürmeli'yi transfer etti

Son dakika haberleri | Altınordu, Kürşad Sürmeli'yi transfer etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Hollanda doğumlu orta saha oyuncusu Kürşad Sürmeli ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Hollanda doğumlu orta saha oyuncusu Kürşad Sürmeli ile anlaştı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola Hollanda'da başlayıp, Türkiye'de Adanaspor ve Giresunspor takımlarında mücadele eden Kürşad Sürmeli, son olarak Hollanda'da MVV Maastricht takımında forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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