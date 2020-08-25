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Son dakika haberleri... Altınordu'da Atakan vedalaştı

Bir son dakika haberine göre TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'dan Beşiktaş'a transfer olan Atakan Üner, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak yuvadan uçtu.

Son dakika haberleri... Altınordu'da Atakan vedalaştı
25.08.2020 13:06 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:06

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'dan Beşiktaş'a transfer olan Atakan Üner, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak yuvadan uçtu. Önceki sezon Denizlispor'la sözleşmesini feshedip Altınordu'ya transfer olan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, İzmir temsilcisinde iki yıl forma giydikten sonra Beşiktaş'a 150 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Atakan'ın bir sonraki satışından kırmızı-lacivertliler yüzde 20 pay alacak. Atakan'ın siyah-beyazlı kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Altyapısına yaptığı yatırımların meyvelerini toplayan Altınordu son yıllarda olduğu gibi Süper Lig'e bir futbolcu daha göndererek önemli bir transfer başarısına daha imza atmış oldu. Daha önce bünyesinden çıkardığı Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Berke Özer, Barış Alıcı, Alican Özfesli, Yusuf Acer, Erce Kardeşler, Ozan Can Oruç, Muhammet Taha Tepe gibi genç futbolcuları başka kulüplere satarak kasasını dolduran Altınordu, Atakan transferiyle birlikte bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

DENİZLİSPOR DA PAY ALACAKAtakan'ın Beşiktaş'a transferinden altyapısında yetiştiği kulübü Denizlispor da payını alacak. Altınordu, genç oyuncuyu transfer ederken Denizlispor'a 375 bin TL yetiştirme bedeli ödemiş, ikinci satış gelirlerinden yüzde 30 pay vermeyi yazılı olarak taahhüt etmişti. Yeşil-siyahlı kulüp bu transferden 45 bin Euro elde edecek.BAŞKAN KADRO DIŞI BIRAKMIŞTI

Atakan Üner, Altınordu'ya transfer olduğu 2018-19 sezonunda attığı bir gol sonrası yaşadığı sevinç nedeniyle Başkan Seyit Mehmet Özkan tarafından 3 hafta kadro dışı bırakılmıştı. Genç futbolcu, 2 Eylül 2018'de iç sahada 4-0 kazandıkları Denizlispor maçında eski takımına gol attıktan sonra sevincini misafir seyirci tribünün önünde yaşamıştı. Başkan Özkan, bu hareketi nedeniyle Atakan'ın terbiyesizlik yaptığını ve 3 hafta kadro dışı kaldığını açıklamıştı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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