Son dakika haberleri! Altının kilogramı 666 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 666 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 648 bin lira, en yüksek ise 668 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,15 artışla 666 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 560 milyon 456 bin 213,57 lira, işlem miktarı ise 873,92 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 563 milyon 60 bin 397,92 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve NM Global Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: