Son dakika haberleri! Altının kilogramı 615 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 615 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 608 bin 470 lira, en yüksek ise 617 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 615 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 417 milyon 896 bin 769,74 lira, işlem miktarı ise 695,69 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 455 milyon 918 bin 664,42 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: