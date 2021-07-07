Son dakika haberleri! Altının kilogramı 504 bin liraya yükseldi
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Son dakika haberleri! Altının kilogramı 504 bin liraya yükseldi

Son dakika haberleri! Altının kilogramı 504 bin liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 504 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 504 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 502 bin 500 lirayı, en yüksek ise 504 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 504 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 562 milyon 393 bin 871,62 lira, işlem miktarı ise 1.120,72 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 575 milyon 990 bin 441,26 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış503.112,001.795,50
En Düşük502.500,001.801,20
En Yüksek504.800,001.808,50
Kapanış504.000,001.803,90
Ağırlıklı Ortalama503.073,521.804,48
Toplam İşlem Hacmi (TL)562.393.871,62

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.120,72

Toplam İşlem Adedi26

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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