Son dakika haberleri! Altının kilogramı 502 bin 600 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 502 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 489 bin 800 lira, en yüksek ise 502 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 502 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 491 milyon 197 bin 687,42 lira, işlem miktarı ise 998,26 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 491 milyon 702 bin 447,75 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın, T. Halk Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: