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Son dakika haberleri! Altının kilogramı 502 bin 600 liraya yükseldi

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! Altının kilogramı 502 bin 600 liraya yükseldi

Son dakika haberi... Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 502 bin 600 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 502 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 489 bin 800 lira, en yüksek ise 502 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 502 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 491 milyon 197 bin 687,42 lira, işlem miktarı ise 998,26 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 491 milyon 702 bin 447,75 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın, T. Halk Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış493.500,001.777,70
En Düşük489.800,001.764,15
En Yüksek502.600,001.777,70
Kapanış502.600,001.773,50
Ağırlıklı Ortalama495.630,591.768,90
Toplam İşlem Hacmi (TL)491.197.687,42

Toplam İşlem Miktarı (Kg)998,26

Toplam İşlem Adedi22

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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