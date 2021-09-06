Son dakika haberleri! Altının kilogramı 485 bin 500 liraya yükseldi
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Son dakika haberleri! Altının kilogramı 485 bin 500 liraya yükseldi

Son dakika haberleri! Altının kilogramı 485 bin 500 liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin 500 liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin 500 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 483 bin lirayı, en yüksek ise 486 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 485 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 24 milyon 442 bin 539,65 lira, işlem miktarı ise 50,270,60 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 41 milyon 531 bin 488,04 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Denizbank, Akbank, Vakıf Katılım, Demas Kuyumculuk İhracat ve İthalat Sanayi ve IAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış485.100,001.831,20
En Düşük483.000,001.539,05
En Yüksek485.300,001.539,05
Kapanış485.500,001.539,05
Ağırlıklı Ortalama485.895,001.539,05
Toplam İşlem Hacmi (TL)24.442.539,65

Toplam İşlem Miktarı (Kg)50.270,60

Toplam İşlem Adedi11

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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