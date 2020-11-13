Son dakika haberleri! Altının kilogramı 467 bin 800 liraya yükseldi
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Son dakika haberleri! Altının kilogramı 467 bin 800 liraya yükseldi

13.11.2020 17:55 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:58
Son dakika haberleri! Altının kilogramı 467 bin 800 liraya yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 800 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 459 bin lira, en yüksek 467 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 467 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 633 milyon 835 bin 85,81 lira, işlem miktarı ise 3.487,27 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 642 milyon 58 bin 300,62 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 463.000,001.872,25
En Düşük 459.000,001.863,00
En Yüksek467.800,001.885,50
Kapanış467.800,001.885,50
Ağırlıklı Ortalama 463.315.601.877,43
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.633.835.085,81
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.487,27
Toplam İşlem Adedi113

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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