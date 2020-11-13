Son dakika haberleri! Altının kilogramı 467 bin 800 liraya yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 800 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 459 bin lira, en yüksek 467 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 467 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 633 milyon 835 bin 85,81 lira, işlem miktarı ise 3.487,27 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 642 milyon 58 bin 300,62 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: