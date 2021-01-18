Son dakika haberleri... Altının kilogramı 442 bin 160 liraya yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberleri... Altının kilogramı 442 bin 160 liraya yükseldi

18.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:38
Son dakika haberleri... Altının kilogramı 442 bin 160 liraya yükseldi

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 442 bin 160 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 442 bin 160 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 440 bin 700 lirayı, en yüksek ise 443 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 442 bin 160 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 98 milyon 861 bin 899,85 lira, işlem miktarı ise 225,56 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 121 milyon 632 bin 523,58 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 440.250,001.847,55
En Düşük 440.700,00

En Yüksek443.700,00

Kapanış442.160,00

Ağırlıklı Ortalama 442.789,89

Toplam İşlem Hacmi (TL)98.861.899,85

Toplam İşlem Miktarı (Kg)225,56

Toplam İşlem Adedi12

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Hande Erçel Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Sergen Yalçın Stjepan Tomas Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Altının kilogramı 442 bin 160 liraya yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 18:39:43. #1.14#
title