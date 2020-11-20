Son dakika haberleri! Altın ve petrol fiyatları yükseldi

Son dakika ekonomi haberi: Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle hafta ortasında 1,850 dolar düzeyine kadar gerileyen altının ons fiyatı 1,870 doların üzerine yükseldi.

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle hafta ortasında 1,850 dolar düzeyine kadar gerileyen altının ons fiyatı 1,870 doların üzerine yükseldi. Artan Covid-19 vakalarıyla frenlenen petrol fiyatlarında da yön hafif yukarıya döndü.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altında güç kaybının "belirginleştiğine" dikkat çekerek, "Aşı haberlerinin yarattığı baskı değerli metaller üzerinde etkisini giderek daha fazla gösterirken altının ons fiyatı 1,850 dolar sınırına doğru geri çekilmeye devam ediyor" dedi ve ekledi:

"Geride bıraktığımız iki ayda 1850 doların geri çekilmelerde destek vazifesi görmesi bu seviyenin kırılması halinde altın üzerindeki baskının daha da artabileceğine işaret ediyor. 1,850 doların aşağı yönlü geçildiği ve aşıların da dağıtıma hazır hale geldiği bir senaryoda 1,800 doların altında rakamlar görme ihtimalimizin artacağını söylemek mümkün. Dolayısıyla altının bu bölgede tutunması kayıpların derinleşmemesi adına önem taşıyor. Yukarıda ise 1900 dolar seviyesi güçlü bir direnç olarak kalmaya devam ediyor."

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.72 artışla 44.64 dolar,Batı Teksas yüzde 0.50 artışla 42.05 dolar,altın yüzde 0.42 artışla 1,874.65 dolar,gümüş yüzde 1.10 artışla 24.39 dolar,bakır yüzde 0.30 artışla 7,090.00 dolar,platin yüzde 0.88 artışla 963.18 dolar,paladyum yüzde 0.36 düşüşle 2,339.67 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 458 liraya, çeyrek altın 770 liraya, Cumhuriyet altını da 3,066 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, altının 1,850 dolar desteğinde tutunma çabasının sürdüğüne dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Altın üst üste dördüncü günü de kırmızıda kapatarak satıcılı seyrini sürdürdüğü bir haftayı yaşamaya devam ediyor. Dünkü seansa 1,872 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, seans boyu satıcılı bir seyir izlediği günde 1,852.79 dolar/onsla günün en düşük seviyesini kaydetti. Altındaki bu satıcılı seyir devam ettiği sürece 1,850 desteğini kırma ihtimali de artıyor. Dünkü seansta tepki alımı geldi ancak ne zamana kadar bu alımların süreceği bir muamma. Günü 1,866 dolar/ons seviyesinden tamamlayan sarı maden, yüzde 0.3 kaybı hanesine yazdı."Gümüş de benzer şekilde satıcılı seansları geride bırakırken, dünkü seansta 23.64 dolar/onsla son on günün en düşük seviyesini kaydetti. Seansı 24.04 dolar/onstan tamamlayan beyaz maden, hanesine yüzde 1.2 kaybı yazmış oldu."Platin ise üst üste altıncı seans gününü de yeşilde kapatarak kısa süreli rallisine devam ediyor. Dünkü seansı 953 dolar/onstan tamamlayan platin, yüzde 0.8 kazancı hanesine yazdı."Paladyum, dünkü seansta 2,274 dolar/onsa kadar geri çekilerek son iki haftanın en düşük seviyesini kaydettiği bir seansı geride bıraktı. Seans sonunda 2,327 dolar/onstan dengelenen paladyum, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.4 kaybı yazarak seansı tamamladı."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın işlemler gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 6,969 altın, 3,342 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı