Son dakika haberleri | Altın sert düştü, petrol yükseldi

Son dakika haberi... Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin ardından, yatırımcıların güvenli liman varlıklardan çıkışlarını artırmasının etkisiyle altının ons fiyatı 1,800 doların da altına inerek, 1,780 dolara kadar geriledi.

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin ardından, yatırımcıların güvenli liman varlıklardan çıkışlarını artırmasının etkisiyle altının ons fiyatı 1,800 doların da altına inerek, 1,780 dolara kadar geriledi.

Aşı desteğinde hızlı tırmanışla hafta ortasında 49 doları gören Brent petrolün varil fiyatı da, talep kaygılarıyla düştüğü 47 dolar düzeyinden topanlanarak, 48 doların üzerine döndü.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altında güç toplama çabasının sonuç verediğine dikkat çekerek, "ABD piyasalarının kapalı olmasının etkisiyle fiyatlar genel hatlarıyla sakin seyretse de dolar endeksinin 92 seviyesinin altına sarkmasının yansımalarını 1,820 dolara doğru hareket eden ons altında da gördük" dedi ve ekledi: "Ancak bu durum anlamlı bir momentum yaratmak için yetersiz kaldı. Öte yandan ABD piyasaları bugün açılacak fakat işlemler yarım gün ile sınırlı kalacak. Dolayısıyla yukarı yönlü denemeler devam edebilecek olsa da değerli metallerin anlamlı bir değişim göstermeden günü tamamlayacağını tahmin ediyoruz. Önceki bültenlerimizde de dikkat çektiğimiz gibi güçlü bir iyileşmeden söz edebilmek için 1850 doların üzerine çıkılması gerekiyor."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.61 artışla 48.06 dolar,Batı Teksas yüzde 0.53 artışla 45.23 dolar,altın yüzde 1.61 düşüşle 1,780.92 dolar,gümüş yüzde 3.32 düşüşle 22.56 dolar,bakır yüzde 1.17 artışla 7,412.00 dolar,platin yüzde 1.68 düşüşle 950.22 dolar,paladyum yüzde 1.25 düşüşle 2,365.32 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 448 liraya, çeyrek altın 738 liraya, Cumhuriyet altını da 2,945 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, Şükran Günü dolayısıyla ABD piyasaları kapalı olduğu için, piyasaların geri kalanı sakin bir seansı geride bıraktıklarına işaret edilerek, şöyle denildi: "Altın, 1,807 dolar/ons seviyesinden güne başladıktan sonra, Asya seansı boyunca alıcılı seyrederek 1818 dolar/onsla günün en yüksek seviyesini kaydetti. Hacmin düşük olduğu günde bu seviyede kalmayı başaramayan sarı maden, seansı 1,810 dolar/onstan kapatarak seansı yatayda tamamlamış oldu. "Gümüş için de benzer bir seans geride kalırken, başladığı seviyeden seansı tamamladı. 23.33 dolar/onstan seansı kapattı."Platin ise 970 dolar/ons direncini aşamama süreci devam ediyor, dün de bu seviyenin altında işlem görmeye devam etti. Seansı 964 dolar/onstan tamamlayan platin, önceki güne kıyasla yüzde 0.4 hanesine yazmış oldu."Paladyum, dünün en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 2,340 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve günlük kazancı yüzde 1.8 olmuş oldu."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda da düşük hacimli bir gün geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 2,474 kg altın, 4,556 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı