Son dakika haberleri | Altın fiyatları Son dakika haberi: İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.524,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.524,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 380,10 380,30 379,80 380,00 Cumhuriyet Ata Lira 2.505,00 2.526,00 2.503,00 2.524,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 347,00 351,00 346,00 350,00 Lira(Tam) Ziynet 2.448,00 2.468,00 2.446,00 2.466,00 Yarım Ziynet 1.224,00 1.234,00 1.223,00 1.233,00 Çeyrek Ziynet 612,00 617,00 612,00 617,00

Kaynak: AA