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Son dakika haberleri | Altın fiyatları

Son dakika haberi: İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.524,00 lira oldu.

Son dakika haberleri | Altın fiyatları
02.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:51

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.524,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 380,10380,30379,80380,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.505,002.526,002.503,002.524,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 347,00351,00346,00350,00
Lira(Tam) Ziynet 2.448,002.468,002.446,002.466,00
Yarım Ziynet 1.224,001.234,001.223,001.233,00
Çeyrek Ziynet 612,00617,00612,00617,00

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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