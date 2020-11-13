Son dakika haberleri... Altın 1,890 doların üzerine yükseldi

Son dakika ekonomi haberine göre Aşı konusundaki olumlu haberlere karşın, küresel ekonomide Covid-19 vakalarının artışına bağlı "toparlanma endişeleriyle" artan güvenli liman alımlarıyla yükselen altın 1,890 doların üzerine yükseldi.

Aşı konusundaki olumlu haberlere karşın, küresel ekonomide Covid-19 vakalarının artışına bağlı "toparlanma endişeleriyle" artan güvenli liman alımlarıyla yükselen altın 1,890 doların üzerine yükseldi.

Covid-19 pandemisi kaynaklı talep baskıları altındaki petrol fiyatları da, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) müttefikleriyle (OPEC+) birlikte yürüttüğü üretim kısıntılarını 2021 yılında da sürdüreceğine ilişkin haberlerle yatay hareket ediyor.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altında görünümün değişmediğine işaret ederek, "Son dönemde küresel risk iştahındaki toparlanmaya karşın dolar endeksinin dirençli bir görünüm sergiliyor oluşu ons altında anlamlı bir değişim görmemize izin vermiyor" dedi ve ekledi: "Bu kapsamda fiyatların 1,890 dolar merkezli bir bant içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Her ne kadar korona virüs vaka sayılarındaki artış ekonomik aktiviteyi tehdit etmeye devam ediyor olsa da aşının yakın zamanda piyasaya sürüleceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle bunun altına yönelimi anlamlı şekilde tetiklemediğini görüyoruz.

"Pfizer'ın ardından Moderna'nın da çalışmalarda ilerleme kaydetmesi pozitif sinyaller verirken aşının dağıtımına başlanacağı tarihin netleşmesi durumunda bunun altın üzerindeki baskıyı artırabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.39 düşüşle 43.33 dolar,Batı Teksas yüzde 0.73 düşüşle 40.62 dolar,altın yüzde 0.88 artışla 1,892.21 dolar,gümüş yüzde 1.87 artışla 24.71 dolar,bakır yüzde 0.44 artışla 6,916.00 dolar,platin yüzde 1.19 artışla 891.66 dolar,paladyum yüzde 0.56 düşüşle 2,321.62 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 467 liraya, çeyrek altın 768 liraya, Cumhuriyet altını da 3,061 liraya yükseldi.Altının "toparlanma çabasında" olduğu vurgulanan Troy Kıymetli Madenler analizinde şöyle denildi: "Altın volatilitesi düşük seansları geçirmeye devam ederken, dünkü seansı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in sözleriyle yeşilde kapatmayı başardı. Dünkü seansa 1,865 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, seans boyu yukarı doğru ivmelendiği bir günü geride bıraktı. Powell, katıldığı forumda virüs yayılırken gelecek birkaç ayın zorlu geçebileceğini savundu. Ekonomik anlamda yapılması gereken daha çok şeyin olduğunu savunan başkan, özellikle mali taraftan desteğe ihtiyaç gerektiğini bir kez daha vurguladı. Tüm bu sözlerin ardından altın cephesinde pozitiflik öne çıkarken, seans 1,876 dolar/ons seviyesinden yüzde 0.6 kazançla tamamlandı. "Gümüş, yatay yönlü seyrini sürdürürken dünkü seansı 24.28 dolar/onstan açtığı seviyeden tamamladı."Platin, dünkü seansta 882 dolar/ons seviyesinden kapanış yaparken yüzde 1.8 kazançla günün en çok değer kazanan kıymetli madeni oldu."Paladyum, önceki gün yaşadığı sert düşüşün ardından, dün toparlanma çabası içerisinde olduğu bir seansı geride bıraktı. 2,337 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan paladyum, yüzde 0.8 kazançla günü tamamladı."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 8,769 kg altın, 3,773 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı. Diğer taraftan Borsa İstanbul, Kıymetli Madenler Swap Pazarı'nın 16 Kasım'da faaliyete geçeceğini duyurdu. Bu açılacak yeni pazar, kıymetli madenler piyasasının derinlik kazanması açısından oldukça önemli bir role sahip olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı