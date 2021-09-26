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Son dakika haberleri! Altıeylül'de uçurtma şenliğine binlerce vatandaş ve çocuk katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberleri! Altıeylül'de uçurtma şenliğine binlerce vatandaş ve çocuk katıldı

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Altıeylül Belediyesi'nce organize edilen uçurtma şenliği ilçe sakinleri tarafından büyük ilgi gördü ve binlerce çocuk uçurtmalarıyla gökyüzünü süsledi.

ALTIEYLÜL, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Altıeylül Belediyesi'nce organize edilen uçurtma şenliği ilçe sakinleri tarafından büyük ilgi gördü ve binlerce çocuk uçurtmalarıyla gökyüzünü süsledi.

Altıeylül Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi Rüzgar Caddesi Diş Hastanesi Karşısında bulunan yürüyüş parkurunda çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatırken yetişkinlere de keşke çocuk olsam dedirtecek bir organizasyona imza attı. Altıeylül Belediyesi tarafından organize edilen uçurtma şenliğine katılan çocuklar doyasıya eğlenirken yetişkinler de çocukluklarına geri döndüler. Katılımın beklenenden yüksek olduğu etkinlikte "Uçurtma Bahane! Gönül Çocuk Olmak İster" sloganıyla vatandaşlarla buluşan Altıeylül Belediyesi, düzenlediği bu organizasyonla binlerce yetişkinin takdirini toplarken çocukların da sevgisini kazandı.

Başkan Avcı "Gönül almaya; gönülde kalmaya devam edeceğiz"

Özellikle çocuklar ve gençler için düzenlediği organizasyonlar ile dikkatleri üzerine çeken Altıeylül Belediyesi'nin organize ettiği uçurtma şenliğinde çuval yarışı, halat çekme yarışı ve yumurta taşıma yarışında eğlenen çocuklar Altıeylül Belediyesi'nin hediye ettiği uçurtmalar ile de gökyüzünde güzel görüntülere imza attılar. Bu güzel organizasyon ile çocuklara unutulmaz bir gün daha yaşattıklarını dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "İlk önce etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada çocuklarımız ile bir araya gelerek yumurta taşıma, çuval ve halat çekme yarışında doyasıya eğlendik. Belediyemizce hazırlanan uçurtmalar ile de gökyüzünde çocukluğunu yaşayan yetişkinler ile hayatında ilk defa uçurtma uçuran çocukların ve etkinliğimize katılan herkesin mutluluğu görülmeye değerdi. Katılım o kadar yüksek oldu ki ilginin bu kadar yoğun olacağını biz de beklemiyorduk. Fakat gösterilen ilgiden dolayı hepimiz çok memnun kaldık. En kısa sürede bu etkinliğimizin 2'ncisini tekrar edeceğiz inşallah. Uçurtma alamayan vatandaşlarımız da belediyemize başvurduğu takdirde kendilerine uçurtma tedarik edeceğiz. Bu zamana kadar çocuklarımız ve gençlerimiz için düzenlediğimiz organizasyonlar ile onlara verdiğimiz değeri bir kere daha göstermiş olduk. Bizler, onların anılarında güzel yer edecek organizasyonlar ile gönül almaya; gönülde kalmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri! Altıeylül'de uçurtma şenliğine binlerce vatandaş ve çocuk katıldı

Son dakika haberleri! Altıeylül'de uçurtma şenliğine binlerce vatandaş ve çocuk katıldı

Son dakika haberleri! Altıeylül'de uçurtma şenliğine binlerce vatandaş ve çocuk katıldı

Son dakika haberleri! Altıeylül'de uçurtma şenliğine binlerce vatandaş ve çocuk katıldı

Son dakika haberleri! Altıeylül'de uçurtma şenliğine binlerce vatandaş ve çocuk katıldı

Son dakika haberleri! Altıeylül'de uçurtma şenliğine binlerce vatandaş ve çocuk katıldı

Son dakika haberleri! Altıeylül'de uçurtma şenliğine binlerce vatandaş ve çocuk katıldı

Son dakika haberleri! Altıeylül'de uçurtma şenliğine binlerce vatandaş ve çocuk katıldı

Son dakika haberleri! Altıeylül'de uçurtma şenliğine binlerce vatandaş ve çocuk katıldı

Son dakika haberleri! Altıeylül'de uçurtma şenliğine binlerce vatandaş ve çocuk katıldı

Son dakika haberleri! Altıeylül'de uçurtma şenliğine binlerce vatandaş ve çocuk katıldı

Son dakika haberleri! Altıeylül'de uçurtma şenliğine binlerce vatandaş ve çocuk katıldı

Son dakika haberleri! Altıeylül'de uçurtma şenliğine binlerce vatandaş ve çocuk katıldı

Son dakika haberleri! Altıeylül'de uçurtma şenliğine binlerce vatandaş ve çocuk katıldı

Son dakika haberleri! Altıeylül'de uçurtma şenliğine binlerce vatandaş ve çocuk katıldı

Son dakika haberleri! Altıeylül'de uçurtma şenliğine binlerce vatandaş ve çocuk katıldı

Son dakika haberleri! Altıeylül'de uçurtma şenliğine binlerce vatandaş ve çocuk katıldı

Son dakika haberleri! Altıeylül'de uçurtma şenliğine binlerce vatandaş ve çocuk katıldı

Son dakika haberleri! Altıeylül'de uçurtma şenliğine binlerce vatandaş ve çocuk katıldı

Son dakika haberleri! Altıeylül'de uçurtma şenliğine binlerce vatandaş ve çocuk katıldı

Son dakika haberleri! Altıeylül'de uçurtma şenliğine binlerce vatandaş ve çocuk katıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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