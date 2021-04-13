Son dakika haberleri | Altıeylül Belediyesi'nden Ramazan davulcularına 2 bin lira destek
Gelen son dakika haberine göre Altıeylül Belediyesi tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bahşiş toplamaları kısıtlanan Ramazan davulcularına 2 bin lira ödeme yapılma kararı alındı.
Altıeylül Belediyesi tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bahşiş toplamaları kısıtlanan Ramazan davulcularına 2 bin lira ödeme yapılma kararı alındı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mahalle muhtarlarıyla görüşen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bahşiş toplamaları yasaklanan davulculara destek verme kararı aldı.
Alınan kararla Ramazan davulcularının hesaplarına 2 bin lira para yatırılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Avcı, Ramazan Bayramı'ndaki geleneğin sürdürülmesi düşüncesiyle hareket ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızı bu Ramazan güzelliğinden mahrum etmeyelim düşüncesiyle muhtarlarımızla beraber istişare ettik. Geçmiş senelerde kim nerede çalıyorsa, yine aynı kişiler aynı yerde davul çalma işini yapmış olacaklar. Davul çalan vatandaşlarımızın banka hesaplarına 2 bin lira ödeyerek bayram harçlıklarını vermiş olacağız." ifadesinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak