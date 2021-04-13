Son dakika haberleri | Altıeylül Belediyesi'nden Ramazan davulcularına 2 bin lira destek

Gelen son dakika haberine göre Altıeylül Belediyesi tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bahşiş toplamaları kısıtlanan Ramazan davulcularına 2 bin lira ödeme yapılma kararı alındı.