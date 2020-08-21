Son dakika haberleri: Altay, Tolga Ünlü'yü transfer etti
Son dakika haberi: TFF 1. Lig temsilcisi Altay, Akhisarspor'dan Tolga Ünlü'yü kadrosuna kattı.
21.08.2020 23:21 | Son Güncelleme: 21.08.2020 23:24
TFF 1. Lig temsilcisi Altay, Akhisarspor'dan Tolga Ünlü'yü kadrosuna kattı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Tolga Ünlü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Almanya doğumlu 30 yaşındaki sağ bek, 2011-2012 sezonunda Konyaspor'da profesyonel olduktan sonra Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giydi.
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Kaynak: AA