Son dakika haberleri! Altay'da yeni transferlerin lisansları çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da transfer edilen yeni oyuncuların lisansları çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte, ikinci devrenin ilk maçı olan Yılport Samsunspor maçında forma giyemeyen 6 futbolcunun lisans işlemleri tamamlandı.

Altay, Fatih Karagümrük'ten Zeki Yıldırım ile 1,5 yıllık, Yeni Malatyaspor'dan Murat Akça ile 2,5 yıllık, Gaziantep FK'den Mehmet Erdem Uğurlu ile 1,5 yıllık, Göztepe ile yollarını ayıran Marcio Mossoro ile 1,5 yıllık, en son Göztepe'de forma giyen Deniz Kadah'la sezon sonuna kadar, MKE Ankaragücü'nden Cebrail Karayel ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Öte yandan Altay, Nazilli Belediyespor'da yetişen 18 yaşındaki Erdem Özcan'la profesyonel sözleşme imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz