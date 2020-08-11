Son dakika haberleri: Altay, Burak Öğür ve Ergin Keleş'i transfer etti
Gelen son dakika haberlerine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Burak Öğür ve Ergin Keleş'i renklerine bağladı.
11.08.2020 20:53 | Son Güncelleme: 11.08.2020 20:56
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Burak Öğür ve Ergin Keleş'i renklerine bağladı.
Altay Spor Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon Ümraniyespor forması giyen kaleci Burak Öğür ve Akhisarspor'da oynayan deneyimli forvet Ergin Keleş'le anlaşmaya varıldığı belirtildi.
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Kaynak: AA