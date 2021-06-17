Son dakika haberleri... Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Anıtkabir'i ziyaret etti
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Son dakika haberleri... Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Anıtkabir'i ziyaret etti

Son dakika haberleri... Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Anıtkabir'i ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Kramp-Karrenbauer, beraberindeki heyetle Anıtkabir'e geldi.

Kramp-Karrenbauer, Atatürk'ün mozolesini ziyaret edip, Anıtkabir özel defterini imzalayarak şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun anısına, ülkesi için yaptıkları karşısında ve Türk-Alman dostluğuna bağlılık içinde derin saygılarımla."

Son dakika haberleri... Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberleri... Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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