Son dakika haberleri... Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika habere göre Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Kramp-Karrenbauer, beraberindeki heyetle Anıtkabir'e geldi.
Kramp-Karrenbauer, Atatürk'ün mozolesini ziyaret edip, Anıtkabir özel defterini imzalayarak şunları yazdı:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun anısına, ülkesi için yaptıkları karşısında ve Türk-Alman dostluğuna bağlılık içinde derin saygılarımla."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan