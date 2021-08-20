Son dakika haberleri | Almanya Sağlık Bakanı Spahn'ın aracına yumurta atıldı

Son dakika haberleri... Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın aracına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto eden bir kişi tarafından yumurta atıldığı bildirildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın aracına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto eden bir kişi tarafından yumurta atıldığı bildirildi.

Reutlingen polisi tarafından yapılan açıklamada, Spahn'ın sabah saatlerinde Baden-Württemberg eyaletinin Mössingen kentindeki bir salonda seçim kampanyası çerçevesinde etkinliğe katıldığı belirtildi.

Salonun dışında izinsiz toplanan 50-60 kişinin hükümetin Kovid-19 politikasını protesto ettiği aktarılan açıklamada, "Etkinliğin sonuna doğru salonun önünde Bakan'ın aracına en az bir yumurta atıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bir şüphelinin kimliğinin tespit edildiği ve gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay