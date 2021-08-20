Son dakika haberleri | Almanya Sağlık Bakanı Spahn'ın aracına yumurta atıldı
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Son dakika haberleri | Almanya Sağlık Bakanı Spahn'ın aracına yumurta atıldı

Son dakika haberleri | Almanya Sağlık Bakanı Spahn'ın aracına yumurta atıldı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın aracına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto eden bir kişi tarafından yumurta atıldığı bildirildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın aracına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto eden bir kişi tarafından yumurta atıldığı bildirildi.

Reutlingen polisi tarafından yapılan açıklamada, Spahn'ın sabah saatlerinde Baden-Württemberg eyaletinin Mössingen kentindeki bir salonda seçim kampanyası çerçevesinde etkinliğe katıldığı belirtildi.

Salonun dışında izinsiz toplanan 50-60 kişinin hükümetin Kovid-19 politikasını protesto ettiği aktarılan açıklamada, "Etkinliğin sonuna doğru salonun önünde Bakan'ın aracına en az bir yumurta atıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bir şüphelinin kimliğinin tespit edildiği ve gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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