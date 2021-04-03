Son dakika haberleri! Almanya'nın Hamburg kentinde aşırı sağcılık suçlamasıyla 6 itfaiyeci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı
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Son dakika haberleri! Almanya'nın Hamburg kentinde aşırı sağcılık suçlamasıyla 6 itfaiyeci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı

Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Almanya'nın Hamburg kentinde aşırı sağcılık suçlamasıyla 6 itfaiyeci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı

Son dakika haberine göre Almanya'nın Hamburg kentinde, internet üzerinden aşırı sağcı ve ırkçı içerikler paylaştıkları suçlamasıyla 6 itfaiyeci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

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Almanya'nın Hamburg kentinde, internet üzerinden aşırı sağcı ve ırkçı içerikler paylaştıkları suçlamasıyla 6 itfaiyeci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Hamburg İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Anayasayı Koruma Teşkilatından (iç istihbarat servisi) bir itfaiye erinin sosyal medyada aşırı sağcıları desteklediği ve burada defalarca ırkçı içerik paylaştığı bilgisinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, bunun üzerine bu kişi hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı ve hemen vazifesini sürdürmesinin yasaklandığı aktarıldı.

İkinci bir olayda ise Hamburg İtfaiye Müdürlüğüne bağlı çalışanlar arasında anayasaya aykırı sembollerin paylaşıldığı bilgisi üzerine olayın aydınlatılması hedefiyle 5 kişi hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edilen açıklamada, itfaiye yönetiminin her iki bilgiyi çok ciddiye aldığı ve iddiaların çok dikkatli şekilde araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hamburg İtfaiye Şefi Christian Schwarz, itfaiye teşkilatında aşırı sağcılığın yeri olmadığını belirterek "Ayrımcılığın herhangi bir türünü kabul etmeyeceğiz ve hoş görmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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