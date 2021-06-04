Son dakika haberleri... Almanya, Müslümanların fişlendiği "dijital harita"yı Avusturya'nın iç meselesi olarak görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberleri... Almanya, Müslümanların fişlendiği "dijital harita"yı Avusturya'nın iç meselesi olarak görüyor

Son dakika haberleri... Almanya, Müslümanların fişlendiği 'dijital harita'yı Avusturya'nın iç meselesi olarak görüyor
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Alman hükümeti, Avusturya'da Müslümanlara ait 600 cami, dernek, eğitim merkezi gibi çeşitli kurumları fişlemek için hazırlandığı iddia edilen "İslam Haritası" adı verilen uygulamayı bu ülkenin iç meselesi olarak değerlendirdi.

Alman hükümeti, Avusturya'da Müslümanlara ait 600 cami, dernek, eğitim merkezi gibi çeşitli kurumları fişlemek için hazırlandığı iddia edilen "İslam Haritası" adı verilen uygulamayı bu ülkenin iç meselesi olarak değerlendirdi.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Berlin'de yaptığı açıklamada, Avusturya'da dijital haritaya ilişkin planlamaları, basında çıkan haberlerden bildiklerini belirtti.

Alter, "Bunu Avusturya'nın meselesi olarak görüyoruz." dedi.

Almanya'da benzer planlamalarının şimdilik bulunmadığını belirten Alter, "Almanya'daki Müslümanlar ve onların temsilcileriyle iyi ve sürekli iletişim halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Avusturya hükümeti ırkçılığı körüklüyor"

Sol Partinin Federal Meclis Grubu Dini Politikalar Sözcüsü Christine Buchholz ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, haritanın çok kötü sonuçları olacağını ve hemen geri çekilmesi gerektiğini belirterek "Avusturya hükümeti bununla Müslümanlara karşı ön yargıyı ve ırkçılığı körüklüyor ve onları düşman aktörler olarak gösteriyor." ifadesini kullandı.

Buchholz, Müslümanların zan altında bırakıldığını ve haritanın yayınlanmasından bu yana Müslümanlara yönelik saldırıların arttığını belirterek "Avusturya'da, bir harita yerine Müslümanların ve camilerin korunması için önlemlere ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Fişleme yapılıyor iddiası

???????İktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinin öncülüğünde kurulan Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi, Müslümanlara ait cami ve eğitim merkezi gibi çeşitli kuruluşların, hangi çatı derneğine bağlı olduğu; dünya görüşleri, yöneticileri, adresleri gibi detaylı bilgilerin yer aldığı "İslam Haritası" adı verilen bir dijital haritayı kamuoyuyla paylaşmıştı.

Viyana Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ednan Aslan'ın kurduğu ekibe yaptırılan çalışmaya tepki gösteren çeşitli kesimler, dijital haritanın Müslümanları potansiyel suçlu gösterdiğini, bir tür fişlemeyi andırdığını ve yolsuzluk soruşturmalarından bunalan hükümetin bir kez daha çıkış yolu olarak Müslümanlar üzerinden toplumu manipüle etmeye çalıştığını kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor
mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Burak Sergen Fahriye Evcen
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Almanya, Müslümanların fişlendiği "dijital harita"yı Avusturya'nın iç meselesi olarak görüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 16:15:44. #1.16#

title