Son dakika haberleri: Almanya Kupası'nda Leipzig ve Holstein Kiel yarı finale yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Almanya Kupası'nda Leipzig ve Holstein Kiel yarı finale yükseldi

04.03.2021 01:11 | Son Güncelleme: 04.03.2021 01:14
Son dakika haberleri: Almanya Kupası'nda Leipzig ve Holstein Kiel yarı finale yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Futbolda, Almanya Kupası'nda Leipzig ve Holstein Kiel rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.

Futbolda, Almanya Kupası'nda Leipzig ve Holstein Kiel rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.

Leipzig Almanya Kupası'nın çeyrek finalinde Red Bull Arena'da Wolfsburg'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Leipzig 63. dakikada Yussuf Poulsen ve 88. dakikada Hee-Chan Hwang ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Leipzig bu galibiyetle Almanya Kupası'nda yarı finale çıktı.

Holstein Kiel de deplasmanda Rot-Weiss Essen'i 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Konuk ekibin gollerini 26. dakikada penaltıdan Alexander Mühling, 28. dakikada Janni Serra ve 89. dakikada Joshua Mees kaydetti.

Borussia Dortmund da dün deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 yenerek yarı finale yükselmişti.

Almanya Kupası çeyrek finalinde dün oynanması planlanan Jahn Regensburg-Werder Bremen müsabakası ise Jahn Regensburg takımında teknik direktör ve bazı futbolcuların yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından tüm takımın karantinaya alınması sebebiyle ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Hakan Akkaya Bülent Ersoy Türkan Şoray
Spor Mesut Özil Caner Erkin Cüneyt Çakır Mesut Bakkal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Almanya Kupası'nda Leipzig ve Holstein Kiel yarı finale yükseldi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 01:18:51. #1.15#
title