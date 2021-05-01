Son dakika haberleri: Almanya Kupası'nda Leipzig finale yükseldi
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Son dakika haberleri: Almanya Kupası'nda Leipzig finale yükseldi

Son dakika haberleri: Almanya Kupası'nda Leipzig finale yükseldi
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor

Son dakika haberi: Futbolda, Almanya Kupası yarı finalinde normal süresi 0-0 berabere tamamlanan karşılaşmada Leipzig, uzatma bölümlerinin sonunda Werder Bremen'i 2-1 yenerek finale yükseldi.

Futbolda, Almanya Kupası yarı finalinde normal süresi 0-0 berabere tamamlanan karşılaşmada Leipzig, uzatma bölümlerinin sonunda Werder Bremen'i 2-1 yenerek finale yükseldi.

Werder Bremen, Almanya Kupası'nın yarı final müsabakasında Weser Stadı'nda Leipzig'i konuk etti.

Normal süresi 0-0 berabere tamamlanan karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde Leipzig, 93. dakikada Hee-Chan Hwang'in golüyle 1-0 öne geçti.

Werder Bremen, 105+1. dakikada Leonardo Bittencourt'un topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Leipzig, 120+1. dakikada Emil Forsberg ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip bu galibiyetle Almanya Kupası'nda 2019'dan sonra ikinci kez finale yükseldi.

Diğer finalist, Borussia Dortmund ile Holstein Kiel arasında bu akşam oynanacak karşılaşmada belirlenecek.

Kupa finali, 13 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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