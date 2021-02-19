Son dakika haberleri: Almanya'dan 1,5 milyar euroluk ek aşı desteği
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Son dakika haberleri: Almanya'dan 1,5 milyar euroluk ek aşı desteği

19.02.2021 18:52 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:57
Son dakika haberleri: Almanya'dan 1,5 milyar euroluk ek aşı desteği

Son dakika haberler... Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz, Almanya'nın küresel aşı uygulamalarını ve koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi desteklemek üzere 1,5 milyar Euro para desteği yapacağını duyurdu.

Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz, Almanya'nın küresel aşı uygulamalarını ve koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi desteklemek üzere 1,5 milyar Euro para desteği yapacağını duyurdu.

Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz, Almanya'nın küresel aşı uygulamalarını ve koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleyi desteklemek üzere 1,5 milyar Euro para desteği yapacağını duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Scholz, "Salgından ancak aşılarla kurtulabiliriz. Yurtiçinde ve yurtdışında bu konuda ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Bugünkü duyuru ile şunu netleştiriyoruz; fakir ülkelerle yan yana duruyoruz. Sadece dünyanın her yerinde aşılama olursa güvende olacağız" dedi.  Bu destekle birlikte Almanya toplam maddi desteğini 2,1 milyar euroya çıkaracak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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