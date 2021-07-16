Son dakika haberleri | Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldiBin 300 kişi aranıyor
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Son dakika haberleri | Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldiBin 300 kişi aranıyor

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Koca - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: - Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi Bin 300 kişi aranıyor Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi.

- Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi

Bin 300 kişi aranıyor

KÖLN - Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi.

Almanya'da şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi. Özellikle ülkenin batı bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu selde kaybolan bin 300 kişiden de haber alınamıyor. Can kaybının artmasından endişe eden yetkililer, Kuzey Ren Vestfalya'da 43, Rheinlan-Pfalz'ta 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son dakika haberleri | Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldiBin 300 kişi aranıyor
Son dakika haberleri | Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldiBin 300 kişi aranıyor
Son dakika haberleri | Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldiBin 300 kişi aranıyor
Son dakika haberleri | Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldiBin 300 kişi aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Koca

Son dakika haberleri: Almanya'da sellerde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi
Son dakika haberleri: Almanya'da sellerde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi
Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı...
Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı...
Son dakika gündem: Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı
Son dakika gündem: Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı
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