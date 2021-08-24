Son dakika haberleri... Almanya'daki "Afgan Yerel Personel için Yardım Ağı" Derneği Başkanı Grotian'dan hükümete eleştiri Açıklaması

Son dakika haberlerine göre Alman Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan Afgan Yerel Personel için Yardım Ağı Derneği Başkanı Marcus Grotian, Afganistan'daki yerel personele yardım edilmesi yönündeki uyarıların Alman hükümeti tarafından yok sayılmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.

Alman Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan Afgan Yerel Personel için Yardım Ağı Derneği Başkanı Marcus Grotian, Afganistan'daki yerel personele yardım edilmesi yönündeki uyarıların Alman hükümeti tarafından yok sayılmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.

Grotian, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin vize alma prosedürüne ilişkin bilgilerin Afganistan'da Almanya için çalışan yerel personele önceden iletilmediğini veya açık şekilde aktarılmadığını belirtti.

Yerel personele vize verilmesi konusunda bürokratik engellerin oluşturulduğunu ve çok sayıda ismin Afganistan'dan tahliye için hazırlanan listelerde yer almadığını aktaran Grotian, başvuruların engellenmesi için "bürokratik hilelerin" kullanıldığını ifade etti.

Grotian, Alman hükümetini, kasıtlı şekilde yerel personeli Afganistan'da bırakmak ve yardım etmemekle suçlayarak, "Hükümetteki partilerin ve politikacıların, (Afgan yerel personele ilişkin) uyarıları yok saymaları, işaretleri ve çözüm olanaklarını görmezden gelmeleri ve sorumluluğu başkalarına atmalarını büyük şaşkınlıkla karşılıyoruz." dedi.

Başbakanlığa haziran ve temmuzda mektup yoluyla tespit ettikleri sorunları ilettiklerini ancak cevap alamadıklarını aktaran Grotian, "Başbakan (Angela Merkel) müdahale edebilirdi. Maalesef bunu yapmadı." diye konuştu.

Grotian, Kabil Havalimanı'ndaki Alman askerlere ulaşan yerel personelin tahliye listesinde yer almadığı için reddedildiğini kaydederek, "Biz, kendi hükümetimiz tarafından manevi olarak yaralandık ve bu utanç verici." ifadesini kullandı.

Almanya'nın yerel personeli tahliye etmeye geç başladığını belirten Grotian, "Diğer ülkeler tüm yerel personelini tahliye ediyor. Biz ise seçtiklerimizi." diye konuştu.

Grotian, hükümetten Almanya için çalışan tüm yerel personelin ülkeye getirilmesini talep etti.

Alman askerleri tarafından kurulan Afgan Yerel Personel için Yardım Ağı, Afganistan'daki yerel personelin Almanya'da işe başlamalarında hem de ülkeye gelmeleri konusunda destekliyor. Dernek, Afganistan'dan tahliyeler başlamadan önce yerel personel ve ailelerini güvenli evlere yerleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay