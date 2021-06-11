Son dakika haberleri: Almanya'da Yeşiller ve Sol Partinin "Türkiye'ye silah ambargosu" teklifleri parlamentoda reddedildi
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Son dakika haberleri: Almanya'da Yeşiller ve Sol Partinin "Türkiye'ye silah ambargosu" teklifleri parlamentoda reddedildi

Son dakika haberleri: Almanya'da Yeşiller ve Sol Partinin 'Türkiye'ye silah ambargosu' teklifleri parlamentoda reddedildi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Almanya'da Sol Parti ile Yeşiller Partisinin, Alman parlamentosuna verdiği "Türkiye'ye silah ambargosu" önergesi reddedildi.

Almanya'da Sol Parti ile Yeşiller Partisinin, Alman parlamentosuna verdiği "Türkiye'ye silah ambargosu" önergesi reddedildi.

Alman Federal Meclisi'nde, gece geç saatlerde gündeme alınan önerge, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Sosyal Demokrat Partinin (SPD) ve Hür Demokrat Partinin (FDP) oylarıyla reddedildi.

Hristiyan Demokrat Parti (CDU) milletvekili Klaus-Peter Willsch, önerge hakkında yaptığı konuşmada, Sol Parti ile Yeşiller'in önergesini "göstermelik" olarak niteledi.

Willisch, Yeşiller Partisi Eş Başkanı Robert Habeck'in NATO üyesi olmayan Ukrayna'ya silah ve mühimmat verilmesini beyan ettiğini hatırlatarak Yeşiller'in NATO üyesi Türkiye hakkında verdiği önergeyle samimiyetten uzak bir tutum izlediğini savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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Son dakika haberleri: Almanya'da Yeşiller ve Sol Partinin "Türkiye'ye silah ambargosu" teklifleri parlamentoda reddedildi - Haberler
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