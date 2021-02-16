Son dakika haberleri... Almanya'da yatırımcı ve analistlerin ekonomiye güveni şubatta yükseldi

Son dakika haberler... Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, şubatta ekonominin 6 ay içinde yeniden büyüme trendine gireceği beklentileri ile geçen aya göre 9,4 puan artarak 71,2 puana yükseldi.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, şubatta ekonominin 6 ay içinde yeniden büyüme trendine gireceği beklentileri ile geçen aya göre 9,4 puan artarak 71,2 puana yükseldi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin ekonomide beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, ekonomide toparlamaya yönelik iyimserlikle bir önceki aya kıyasla 9,4 puan arttı.

Ocakta 61,8 puan olan endeks, bu ay 71,2 puan seviyesine yükseldi.

Piyasa beklentisi endeksin şubatta 59,8 puan olması yönündeydi.

Almanya'da şubat ayı Cari Durum Endeksi ise ocak ayına kıyasla 0,8 puan azalarak eksi 67,2 puana geriledi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Finansal piyasalar gelecek konusunda iyimser. Alman ekonomisinin gelecek altı ayda yeniden büyüme trendine döneceğine dair güvenleri tam." ifadelerini kullandı.

Wambach, ülkede gelecek 6 ay içinde tüketim ve özellikle perakende ticaretin önemli ölçüde toparlanmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş