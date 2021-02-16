Son dakika haberleri... Almanya'da yatırımcı ve analistlerin ekonomiye güveni şubatta yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Almanya'da yatırımcı ve analistlerin ekonomiye güveni şubatta yükseldi

16.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:36
Son dakika haberleri... Almanya'da yatırımcı ve analistlerin ekonomiye güveni şubatta yükseldi

Son dakika haberler... Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, şubatta ekonominin 6 ay içinde yeniden büyüme trendine gireceği beklentileri ile geçen aya göre 9,4 puan artarak 71,2 puana yükseldi.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, şubatta ekonominin 6 ay içinde yeniden büyüme trendine gireceği beklentileri ile geçen aya göre 9,4 puan artarak 71,2 puana yükseldi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin ekonomide beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, ekonomide toparlamaya yönelik iyimserlikle bir önceki aya kıyasla 9,4 puan arttı.

Ocakta 61,8 puan olan endeks, bu ay 71,2 puan seviyesine yükseldi.

Piyasa beklentisi endeksin şubatta 59,8 puan olması yönündeydi.

Almanya'da şubat ayı Cari Durum Endeksi ise ocak ayına kıyasla 0,8 puan azalarak eksi 67,2 puana geriledi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Finansal piyasalar gelecek konusunda iyimser. Alman ekonomisinin gelecek altı ayda yeniden büyüme trendine döneceğine dair güvenleri tam." ifadelerini kullandı.

Wambach, ülkede gelecek 6 ay içinde tüketim ve özellikle perakende ticaretin önemli ölçüde toparlanmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Fuat Oktay Osman Kavala Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Demet Akalın Aleyna Tilki Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Milli Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Almanya'da yatırımcı ve analistlerin ekonomiye güveni şubatta yükseldi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 16:38:04. #1.15#
title