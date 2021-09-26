Son dakika haberleri: Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Başbakan Adayı Olaf Scholz, Almanya'da iyi, olumlu bir hükümetin kurulması için görevin kendisine...

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Başbakan Adayı Olaf Scholz, Almanya'da iyi, olumlu bir hükümetin kurulması için görevin kendisine verildiğini ifade ederek, koalisyon görüşmelerini yılbaşına kadar tamamlamak istediklerini belirtti. - BERLİN

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