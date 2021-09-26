Son dakika haberleri: Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Başbakan Adayı Olaf Scholz, Almanya'da iyi, olumlu bir hükümetin kurulması için görevin kendisine... - Haberler
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Son dakika haberleri: Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Başbakan Adayı Olaf Scholz, Almanya'da iyi, olumlu bir hükümetin kurulması için görevin kendisine...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Başbakan Adayı Olaf Scholz, Almanya'da iyi, olumlu bir hükümetin kurulması için görevin kendisine...

Son dakika haberleri... Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Başbakan Adayı Olaf Scholz, Almanya'da iyi, olumlu bir hükümetin kurulması için görevin kendisine verildiğini ifade ederek, koalisyon görüşmelerini yılbaşına kadar tamamlamak istediklerini belirtti.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Başbakan Adayı Olaf Scholz, Almanya'da iyi, olumlu bir hükümetin kurulması için görevin kendisine verildiğini ifade ederek, koalisyon görüşmelerini yılbaşına kadar tamamlamak istediklerini belirtti. - BERLİN

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Haber: Son dakika haberleri: Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Başbakan Adayı Olaf Scholz, Almanya'da iyi, olumlu bir hükümetin kurulması için görevin kendisine... - Haberler
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