Son dakika haberleri: Almanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 1019 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri: Almanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 1019 kişi hayatını kaybetti

06.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:24
Son dakika haberleri: Almanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 1019 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1019 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 36 bin 537'ye yükseldi.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1019 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 36 bin 537'ye yükseldi.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 21 bin 237 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 808 bin 647'ye çıktı.

Son 24 saatte 1019 kişinin yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 537'ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 451 bine yükseldi.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan açıklamada da 5 bin 569 kişinin Kovid-19 sebebiyle yoğun bakımda bulunduğu ve bunlardan 3 bin 123'ünün solunum cihazına bağlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılarak uzatıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanları dün yaptıkları toplantıda, ülkede yeni vakalardaki artış hızının düşmemesi ve yoğun bakımda bulunanların sayısının yüksek seviyede seyretmesinden dolayı Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırılmış ve 16 Aralık'tan beri yürürlükte olan mevcut tedbirlerin süresi 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fikri Sağlar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Ersun Yanal Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kız Ocak Türk Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Almanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 1019 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 15:32:54. #1.15#
title